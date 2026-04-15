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Resumen

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Se trata de un nuevo tipo de neurona artificial capaz de generar una amplia gama de señales eléctricas. (Foto referencial: freepik.es)
Se trata de un nuevo tipo de neurona artificial capaz de generar una amplia gama de señales eléctricas. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia EFE

Un nuevo tipo de neuronas artificiales generan señales eléctricas lo bastante realistas como para activar células cerebrales vivas de tejidos de ratón, lo que demuestra, según los investigadores, un nuevo nivel de biocompatibilidad.

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