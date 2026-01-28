Investigadores eliminan por primera vez el cáncer de páncreas más común y mortal

Escuchar
La eliminación del cáncer de páncreas en ratones abre la posibilidad de un efecto positivo en humanos. (Foto referencial: freepik.es)

Por Agencia EFE

El equipo de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España eliminó en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, y lo hizo, con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

