Autoridades sanitarias rusas y de Irkutsk investigan las razones del fallecimiento de la trabajadora en laboratorio de un hospital de Shejelov. No hay cifras oficiales de las personas afectadas por la cuarentena. Foto: AP / referencial
Autoridades sanitarias rusas y de Irkutsk investigan las razones del fallecimiento de la trabajadora en laboratorio de un hospital de Shejelov. No hay cifras oficiales de las personas afectadas por la cuarentena. Foto: AP / referencial
Por Redacción EC

La muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia, generó preocupación ante la posibilidad de que el fallecimiento esté relacionado con la peste neumónica. Las autoridades rusas investigan el caso.

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