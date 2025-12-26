Una de los problemas que enfrentan a diario los usuarios de iPhone es la pelea por el espacio en su dispositivo, y el constante mensaje que tienen que leer: “Almacenamiento casi lleno”. Sin embargo, hay algunas opciones que permiten tener una mejor administración del equipo.

Lo primero que suelen hacer los usuarios es eleminar archivos, ya sean fotos, documentos, audios o videos, que son los archivos más pesados. Sin embargo, existe una alternativa en la configuración.

La clave estaría en la reducción de los llamados Datos del sistema de iOS. Según informe de Infobae, se trata de un conjunto de archivos temporales que pueden ocupar decenas de gigas y afectar el rendimiento del dispositivo.

Y es que el usuario suele buscar alternativas, ya que el iPhone no permite ampliar la memoria con tarjeta, y si no se puede pagar espacio en la nuble como iCloud, uno debe tratar de manejar mejor su almacenamiento.

Los archivos que se incluyen en Datos del sistema pueden ser archivos temporales, datos en caché, registros del sistema y otros recursos para que tu equipo funcione más ráído, pero suelen ser tantos que llegan a obstruir el dispositivo.

Se ha visto que en algunos casos puede llegar hasta 80 o incluso 100 GB. Esto se nota más en equipos que tienen varios años.

Recomiendan seguir los siguientes pasos, para comprobar cuántos gigabytes están ocupando los Datos del sistema: primero hay que ingresar a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y seguir hasta el final de la lista. Allí aparece esta categoría.

Un detalle es que no se puede eliminar de manera directa. Entonces, lo que se puede hacer es ir eliminando las aplicaciones que ocupan más espacio y reinstalarlas. El tiempo que permanecen en el equipo las lleva a cumular información irrelevante. También se recomienda reiniciar el dispositivo.