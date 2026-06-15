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La prohibición abarcará plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. (Photo by Justin TALLIS / AFP)
La prohibición abarcará plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. (Photo by Justin TALLIS / AFP)
/ JUSTIN TALLIS
Por BBC News Mundo

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición del uso de redes sociales para los menores de 16 años.

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