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Resumen

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El equipo de Artemis II en la nave Orion, durante su viaje espacial que orbitó la Luna. (Foto: AFP)
El equipo de Artemis II en la nave Orion, durante su viaje espacial que orbitó la Luna. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA ha regresado a la Tierra tras completar con éxito un histórico viaje de diez días alrededor de la Luna, en una operación que marca un hito en la exploración espacial que sienta las bases para futuras misiones tripuladas al satélite. Se trata, han descrito los tripulantes, de una experiencia histórica, “demasiado grande para un solo cuerpo”, que los mantendrá “unidos para siempre”.

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