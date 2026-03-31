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Italia y Estados Unidos firman acuerdo para diseñar y construir bases de astronautas en la Luna. (Foto referencial: freepik.es)
Italia y Estados Unidos firman acuerdo para diseñar y construir bases de astronautas en la Luna. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia EFE

Los módulos habitacionales que permitirán a los astronautas vivir en la Luna en una futura base estable serán construidos por empresas italianas, confirmó este martes el ministro de Empresas, Adolfo Urso, tras firmar un acuerdo estratégico con la NASA en Washington.

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