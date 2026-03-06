Escuchar
Según la Fundación Parkinson, alrededor de 10 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo.
/ Sabine van Erp/Pixabay
Por Agencia AFP

Japón aprobó tratamientos innovadores con células madre para el párkinson y la insuficiencia cardíaca grave, que estarán disponibles en unos meses, informó este viernes una de las farmacéuticas involucradas y varios medios.

