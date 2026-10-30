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Japón aprobó la innovadora terapia en marzo, después de un ensayo clínico exitoso con siete pacientes, en los que ninguno mostró efectos adversos graves durante dos años, mientras que cuatro mostraron mejoras en sus síntomas.
Japón aprobó la innovadora terapia en marzo, después de un ensayo clínico exitoso con siete pacientes, en los que ninguno mostró efectos adversos graves durante dos años, mientras que cuatro mostraron mejoras en sus síntomas.
/ Peggychoucair/Pixabay
Por Agencia AFP

Un paciente comenzó una terapia pionera a nivel mundial para tratar la enfermedad del Parkinson con células madre, declaró este viernes la compañía farmacéutica japonesa encargada del tratamiento, después de su aprobación condicional en el país.

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