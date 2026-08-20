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La sonda espacial podría traer muestras de una de las lunas de Marte. (Foto referencial: AFP)
La sonda espacial podría traer muestras de una de las lunas de Marte. (Foto referencial: AFP)
Por Agencia AFP

Japón iniciará el 20 de octubre una ambiciosa misión para recolectar y traer de vuelta muestras de una de las lunas de Marte, anunció este jueves la agencia espacial.

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