El jefe de IA de Meta, Yann LeCun, afirma que ChaGPT no es una inteligencia artificial revolucionaria. El desarrollador también afirmó que OpenAI, los creadores del chatbot, no han generado un gran avance en el campo de investigación como lo han hecho otros laboratorios.

“En términos de técnicas subyacentes, ChatGPT no es particularmente innovador”, aseguró LeCun en reunión de prensa y ejecutivos a través de Zoom, recogida por ZDNet. “No es nada revolucionario, aunque así lo perciba el público. Es solo que, ya sabes, está bien armado, está muy bien hecho”, agregó.

LeCun también criticó los desarrolladores de ChatGPT debido a que han presentado al chatbot como un gran avance en el campo de la inteligencia artificial. “OpenAI no es particularmente un avance en comparación con los otros laboratorios, en absoluto”, señaló.

El jefe de IA de Meta argumentó que la tecnología utiliza en el chatbot no es algo exclusivo de OpenAI. “No se trata solo de Google y Meta, sino que hay media docena de nuevas empresas que básicamente tienen una tecnología muy similar. No quiero decir que no sea ciencia espacial, pero realmente se comparte, es decir, no hay ningún secreto detrás de esto”, indicó.

Asimismo, LeCun remarcó que esta tecnología existía incluso antes de que se fundara OpenAI. “Deben darse cuenta de que ChatGPT utiliza arquitecturas de transformadores que se entrenan previamente de esta manera autosupervisada. El aprendizaje autosupervisado es algo que he estado defendiendo durante mucho tiempo, incluso antes de que existiera OpenAI”, concluyó.

ChatGPT se ha convertido en una sensación actualmente. El chatbot de OpenAI, el cual está disponible al público de forma gratuita, es una de las grandes novedades de los últimos meses. Incluso, algunos han hecho que esta IA pase exámenes de ingreso a universidades.