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Jensen Huang es uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de la firma Nvidia.
Jensen Huang es uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de la firma Nvidia.
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia AFP

Las empresas deben pagar a los trabajadores “tanto como sea posible”, afirmó este martes en Taiwán el jefe de Nvidia, Jensen Huang, antes de viajar a Corea del Sur, donde Samsung evitó recientemente una huelga gracias a un acuerdo de cuantiosas bonificaciones con su sindicato.

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