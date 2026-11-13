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Resumen

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Jensen Huang, el multimillonario que ha sido relacionado con una presunta espía china y varias infidelidades. (Foto: europapress)
Jensen Huang, el multimillonario que ha sido relacionado con una presunta espía china y varias infidelidades. (Foto: europapress)
Por Daniel Bedoya Ramos

Jensen Huang es lo más próximo a una estrella de pop en el mundo tecnológico. Su chaqueta negra de cuero forma parte de esa imagen que lo dibuja como un personaje icónico, como alguien inalcanzable. Y no es extraño ver videos de jóvenes siguiéndolo, pidiéndole autógrafos o tomarse fotos con él. Pero en solo unos días ese retrato de éxito parece diluirse, irremediablemente. El cofundador de Nvidia, y uno de los hombres más ricos del mundo, ha renunciado.

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