Jensen Huang es lo más próximo a una estrella de pop en el mundo tecnológico. Su chaqueta negra de cuero forma parte de esa imagen que lo dibuja como un personaje icónico, como alguien inalcanzable. Y no es extraño ver videos de jóvenes siguiéndolo, pidiéndole autógrafos o tomarse fotos con él. Pero en solo unos días ese retrato de éxito parece diluirse, irremediablemente. El cofundador de Nvidia, y uno de los hombres más ricos del mundo, ha renunciado.

El escándalo sexual, amoroso, de infidelidad y de supuesto espionaje que protagoniza, ha removido no solo el sector tecnológico. Su empresa, que domina los procesadores para la inteligencia artificial, atraviesa uno de los momentos más difíciles.

Para Manuel Santillán es comprensible que el caso haya tomado esta gran dimensión que se ha visto desde hace una semana, tras la publicación de unas investigaciones periodísticas.

“Lo que ha generado tanto revuelo es que haya salido a la luz la infidelidad de uno de los principales líderes empresariales del sector tecnológico” , indicó el investigador y docente de la Universidad de Lima.

Huang, de 63 años, se encuentra en la lista de multimillonarios. Aunque, después del escándalo descendió dos posiciones, quedando en el puesto 10, con un patrimonio de 148 mil millones de dólares, conforme al Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Pero no siempre fue así.

El ex CEO de Nvidia nació en Taiwan, en la localidad de Tainan, en 1963. Diez años después ya estaba en Estados Unidos, junto a su hermano, en un internado de Kentucky. Stephen Witt, en su libro La máquina pensante, lo señala como “un niño brillante y aplicado”, y tal es así que había adelantado cursos.

“Era de baja estatura, incluso para su edad, y a menudo era el alumno más pequeño de la clase. Hablaba inglés de forma imperfecta y era el único estudiante asiático”, indica Witt.

También relata que sufrió de bullying en su etapa escolar, en la escuela primaria de Oneida, en parte por su condición migratoria. “Sufrió acoso, aislamiento, se vio obligado a compartir habitación con alguien que peleaba y se le asignó la tarea de limpiar los baños”, comenta.

Aun así, fue el mejor de su escuela, una escuela pública a la que asistían hijos de agricultores, mineros, muchos vivían en la pobreza. Con el paso de los años estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Oregón. Se graduó en 1984 y luego obtuvo una maestría por la Universidad Stanford.

Entre 1984 y 1985 trabajó en la empresa Advanced Micro Devices (AMD), y entre 1985 y 1993 trabajó en el fabricante de chips LSI Logic.

Jensen Huang, junto a su esposa, Lori Huang. (Foto: AFP)

Fue en la década de los 80 cuando comienza su historia con Lori Mills, en las aulas de la Universidad Estatal de Oregón. Ambos eran compañeros y se casaron en 1985. Ella es mayor que él por dos años. Mientras Jensen Huang trabajaba para LSI Logic, Lori lo hacía en Silicon Graphics, pero su vida laboral la interrumpió para cuidar de sus dos hijos.

Nvidia, el videojuego y la IA

Este es otro momento importante en la carrera de Jensen Huang.

La firma Nvidia nace en 1993, y sus fundadores son Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem.

Quiénes siguen la carrera de Nvidia la recordarán por sus Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), especialmente en el campo de los videojuegos. El nombre es una mezcla de palabras en inglés y latín, también de siglas, que hacen referencia al “mal de ojo”. Quizá por ello el símbolo de un ojo.

Nvidia, la empresa que fundó Jensen Huang, se convirtió en la firma más importante del mundo de GPU. (Foto: EFE) / RITCHIE B. TONGO

El camino de Nvidia en los últimos años giró hacia la inteligencia artificial, convirtiéndose en el principal proveedor mundial de chips para el desarrollo de la IA.

Su crecimiento también ha sido económico. Tras el auge de la IA, Nvidia superó los 3 billones de dólares de valor bursátil en 2024 y rebasó los 5 billones en octubre de 2025, según información de EFE. Tras la renuncia de Jensen Huang, este mismo jueves las acciones de la tecnológica cayeron un 7,45 %.

“Las compañías que cotizan en bolsa son especialmente sensibles a situaciones que puedan afectar su reputación y la confianza de los inversionistas, más aún cuando lideran sectores tecnológicos estratégicos” , indicó Santillán.

Lo cierto es que Huang tiene experiencia sacando a Nvidia del fondo en más de una ocasión. Según informe de Xataka, la firma tecnológica ha pasado hasta seis momentos críticos, en donde incluso se despidió a gran cantidad de la planilla. Y en cada crisis se siguió una fórmula: reconocer el error pronto, recortar donde duele y no tocar la apuesta a largo plazo. El detalle está en que es ahora el mismo Jensen Huang el problema.

Una estrella de rock

Un informe de AFP publicado el año pasado señala que Jensen Huang, hasta hace unos tres años, era un personaje desconocido para el gran público. Sin embargo, la inteligencia artificial también impulsó su imagen, llenando auditorios con más de 10.000 personas.

Para quienes están familiarizados con el sector tecnológico, no es un personaje desconocido. Sin embargo, la popularidad lo llevó a estar entre otras figuras como Mark Zuckerberg, Tim Cook, Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman.

Además… La política El impulso de su imagen también lo llevó a estrechar más lazos con la política, en especial con Donald Trump, quien lo integró en el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente. Ha participado en eventos del gobierno, e incluso formó parte del grupo de empresarios que viajó a China, junto a Trump. En medio de la guerra económica con China, Huang abogó por abrir más la venta de GPU, incluso al mercado chino, algo que no caía bien en Estados Unidos.

Su casa de cuero, el polo negro y su cabello canoso terminaron de configurar su imagen.

En su natal Taiwán es recibido como una estrella. Se lo recuerda como una persona carismática y que, a pesar de lo ocupada que puede ser su vida, se lo ha visto disfrutar de comida callejera de su localidad.

La caída libre

“Todo se derrumbó“, como diría Emmanuel. En pleno ascenso de Huang, hace una semana aparecieron en dos medios periodísticos la información de que el CEO de Nvidia mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china que era investigada por la inteligencia estadounidense. Se sospecha que es una espía, que fue captada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), aunque desde China se ha negado todo.

Esta situación ya era complicada, pero no quedaría allí. “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la han herido a ella y a nuestros hijos. No hay excusas para lo que hice”, dijo Huang en un comunicado.

Sin embargo, el Consejo de Administración de Nvidia abrió una investigación independiente contra su fundador, aunque también se aseguró que “no tiene motivos para creer que la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia hayan estado en peligro”.

Jensen Huang confesó tener una relación extramatrimonial con Alice Huang. (Foto: AFP)

Jensen Huang es relacionado también con Kimberly Powell, quien trabaja en Nvidia y era su subordinada. (Foto: AFP / blogs.nvidia.com)

Para Santillán, al menos en esta parte de la historia relacionada a un posible espionaje, hay que ubicarlo en un contexto, en el que Estados Unidos mantiene restricciones a la transferencia de tecnología hacia China.

“No cabe duda de que en el sector tecnológico existen importantes intereses por acceder a información estratégica que permita mantener ventajas frente a los competidores. En este caso, hablamos de la fabricación de chips, una industria que se encuentra en el centro de las disputas comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China” , indicó el docente.

Pero la historia está lejos de culminar. Jensen Huang renunció a su cargo de directivo de Nvidia, pero para ese momento ya salía a la luz una segunda relación extramatrimonial. Esta vez, con una subordinada, con la vicepresidenta de atención médica de Nvidia, Kimberly Powell. Con ella realizaba las giras internacionales.

En las últimas horas apareció una tercera relación. La agencia Reuters señala que el empresario mantuvo una relación íntima con una segunda empleada. Esto ha sido revelado por dos personas familiarizadas con el tema. La agencia prefirió no revelar el nombre de esta tercera implicada, aunque intentó conversar con ella.

Aun queda mucho por resolver. Se conoció que Jensen Huang será citado por el Congreso de Estados Unidos, mientras las acciones de Nvidia siguen cayendo y su matrimonio de 40 años se mantiene en la incertidumbre.