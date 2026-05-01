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Resumen

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Jeremy Hansen, especialista en la misión Artemis II.
Jeremy Hansen, especialista en la misión Artemis II.
/ NASA
Por Grupo GDA

En medio de la expectativa global que se generó por el regreso de la humanidad a la órbita lunar, el astronauta canadiense Jeremy Hansen aportó una mirada distinta sobre la misión Artemis II: más allá de la tecnología, hizo hincapié en el impacto humano del proyecto.

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