Joanna Baillie: Doodle de Google celebra a la poeta escocesa

Una filántropa que tuvo una prolífica carrera como escritora hasta el punto de ser comparada en vida con Shakespeare es solo una idea global de quién fue Joanna Baillie. La poeta escocesa es recordada hoy por Google con un doodle que honra el 256 aniversario de su nacimiento con una ilustración que emula sus muchas obras, las mismas que ayudaron a dar inicio a la era de la literatura romántica inglesa.

Baillie nació en 1762. Es aclamada como una de las mejores poetas femeninas de todos los tiempos. Empezó a dejar huella desde su primer poema, "Winter Day", donde ilustra la belleza natural de su querida Escocia. Aunque es en el "Introductory Discourse" a su obra "Plays on the Passions" (1798) en el que estableció el tono de lo que se conocería como el romanticismo inglés.

Para poder dar forma al mencionado movimiento literario, la autora trabajó 14 años en el proyecto de tres partes, una serie de comedias y tragedias sobre el amor, el odio y los celos con la intención de "develar la mente humana bajo el dominio de esas pasiones fuertes y fijas". Y es precisamente en estas intenciones en las que Google se inspiró para elaborar su doodle conmemorativo: mostrando algunas de sus "Plays on the Passions", Ethwald, De Monfort, The Tryal, Basil y Orra.

La obra apareció de forma anónima. Lectores de Londres centraron sus conversaciones en adivinar la identidad del autor. Esta timidez se debió a que pese a su talento se resistía a hacer públicas sus creaciones.

"Si no fuera porque mi hermano había expresado un fuerte deseo de que publicara un pequeño volumen de poesía", dijo en una carta, "debería tener muy poco placer en el pensamiento. Pero ella estaba decidida a que sus obras (dramas psicológicos con personajes femeninos fuertes) sean interpretadas por actores en el escenario en lugar de simplemente leerlos. "He querido dejar atrás en el mundo algunas obras de teatro", escribió en el prefacio de su colección "Miscellaneous Plays" (1804), "algunas de las cuales podrían tener la oportunidad de seguir actuando incluso en nuestros teatros de lona y graneros".

Google explica que el legado literario de Baillie solo rivaliza con su filantropía. Nació en una familia escocesa acomodada, pero su madre afrontó momentos difíciles tras la muerte repentina de su padre. Gracias a la herencia de un tío adinerado ella y su hermana pudieron comprar la casa donde vivió y trabajó la mayor parte de su vida. Aunque fue su cabaña en las afueras de Londres su recinto más recordado, pues allí montó el centro de la escena literaria con encuentros con muchos escritores británicos importantes de su época, como William Wordsworth, y Lady y Lord Byron.

Nunca se desentendió de los menos afortunados. Donó la mitad de las ganancias de sus escritos a la caridad. Incluso, escribió un ensayo en apoyo de los deshollinadores, y abogó por las escritoras y autores independientes que publicaban con sus propios recursos.