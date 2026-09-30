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John Ternus asumió la dirección de Apple en remplazo de Tim Cook. (
John Ternus asumió la dirección de Apple en remplazo de Tim Cook. (
/ EUROPA PRESS - ARCHIVO
Por Agencia Europa Press

El director ejecutivo de Apple, John Ternus, planea reorganizar la compañía para impulsar la parte de ingeniería con el objetivo de acelerar el desarrollo de los productos y hacer que lleguen al mercado más rápido.

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