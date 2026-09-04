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Resumen

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John Ternus se convirtió en el nuevo CEO de Apple, dando un giro al mundo tecnológico. (Foto: EFE / meta.com)
John Ternus se convirtió en el nuevo CEO de Apple, dando un giro al mundo tecnológico. (Foto: EFE / meta.com)
Por Agencia EFE

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