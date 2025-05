José ´Pepe´Mujica falleció este martes a los 89 años, tras padecer cáncer de esófago. Gobernó Uruguay entre el 2010 y el 2015, siendo conocido como el “presidente más pobre del mundo” por su austeridad.

Pero también era conocido como un gran conversador, no eludía ningún tema, incluso cuando se trataba de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la robótica.

“Ahora empiezan a aparecer máquinas que piensan. Es maravilloso, y peligroso. Las dos cosas“, dijo el ex mandatario en el 2022, en una entrevista recogida por la Fundación COLSECOR de la que era presidente honorario.

Fue consultado sobre el acceso a la educación, y sus retos. En su respuesta también habló sobre esta tecnología que hoy mueve miles de millones de dólares y cada vez se integra más a nuestras vidas.

"Va a haber lucha, porque hasta ahora, todo el progreso tecnológico es la prolongación de las manos, la prolongación de la voz, la prolongación de la vista… pero ahora aparecieron máquinas que son la prolongación de la inteligencia, esto no existía, es el desafío del tiempo de ustedes, que son jóvenes”, dijo el fallecido expresidente.

En otra entrevista del 2023, al medio informativo DW, resaltó que frente al avance de la tecnología hay que “automejorar la calidad humana”.

“El teléfono no tiene la culpa, es maravilloso: un muchacho anda con una universidad en el bolsillo. Pero como el muchacho no está a la altura de la tecnología, lo usa para cualquier inmundicia. La culpa no es de la tecnología, es que como seres humanos no hemos evolucionado tanto como ha evolucionado la tecnología”, dijo el expresidente.

En este 2025 hay más empresas dedicadas a la inteligencia artificial, la robótica y el desarrollo de smartphones, con tecnologías integradas a nuestro modo de vida. ¿Qué sucederá en el futuro?