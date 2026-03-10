Escuchar
Entre los medios digitales, el abuso de las redes sociales fueron las que más efectos negativos mostraron en los adolescentes, según el estudio.
/ Jan Vašek/Pixabay
Por Agencia EFE

Los niños y adolescentes que dedican más tiempo a las pantallas, y especialmente a las redes sociales, son más propensos a tener problemas de salud mental, de conducta y académicos más adelante, según una importante revisión de estudios internacionales publicada este lunes en la revista JAMA Pediatrics.

