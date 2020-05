El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (Fondep) –adscrito al Ministerio de Educación– fue creado para impulsar diferentes áreas en ese sector, entre ellas la innovación. Hoy, en esta circunstancia de emergencia, está usando su red, para que más de 16.000 docentes miembros intercambien experiencias educativas adaptadas a las distintas realidades de nuestro país durante este tiempo de clases virtuales.

LA RED DE DOCENTES INNOVADORES DEL FONDEP NO ES NUEVA, ¿VERDAD?

Es parte de nuestra estrategia integral que busca que los docentes puedan compartir sus experiencias. Esta red se ha ido organizando a través de diferentes actividades y concursos que hemos lanzado en el tiempo. Ahora, hemos logrado que la red se incremente–que pase de 10.000 miembros a más de 16.000– y, para ello, hemos desarrollado varias estrategias.

TERMINA SIENDO UN ESPACIO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS…

El campo educativo en el Perú es disímil, no es homogéneo. Vamos a encontrar diferentes tipos de estrategias dentro de la general, que es Aprendo en Casa, lanzada por el Ministerio de Educación. Hay muchos maestros que la van contextualizando según su realidad. Van agregándole algunos aspectos innovadores que van funcionando, otros no. A veces, desde una mirada muy centralista, podemos decir que una estrategia funciona, pero no siempre es así. Lo que buscamos es que se genere un mayor conocimiento en el país.

Para Juan Cadillo, presidente del Consejo de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (Fondep), la retroalimentación entre los maestros es fundamental. (Fondep).

¿CÓMO HAN INCENTIVADO LA INNOVACIÓN DOCENTE?

En una primera etapa implementamos un conjunto de foros. Empezamos hablando de tecnología, porque es el primer escalón que se debe superar. La próxima semana empezaremos con los criterios pedagógicos y estrategias metodológicas que los maestros vienen desarrollando. Pero, a la vez, estamos abriendo espacios para que los maestros sistematicen sus prácticas de buenas clases virtuales. Tenemos maestros muy activos que han desarrollado diferentes estrategias. En uno de los espacios se comparten las prácticas más sencillas, y, en el otro, las que tienen un poco más de complejidad.

¿QUÉ TIPO DE EXPERIENCIAS SE PUEDE DESTACAR?

Hemos detectado que los maestros están empezando a usar WhatsApp como una red social. Para muchos se ha convertido en un aliado. Hay otros que están empezando a mejorar sus videoconferencias. Pero hay maestros que no tienen acceso a tanta tecnología o que tienen dificultades para comunicarse con sus estudiantes. ¿Qué han hecho? Regresaron a las llamadas telefónicas. Algunos están grabando las sesiones de TV o la radio, y llaman a los alumnos y se las hacen escuchar. Otros hacen resúmenes y seguimientos a los estudiantes a través del teléfono. Hay maestros que están formando grupos y reparten las clases a una gran cantidad de estudiantes. Con eso pueden ahorrar bastante tiempo.

¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR DE LA EDUCACIÓN ESTE AÑO?

La siguiente etapa es lograr que la información se aplique, se contextualice y se use para resolver un problema, porque, si no, al día siguiente ya no te acuerdas. Tenemos que pasar al siguiente nivel: buscamos que el aprendizaje sea significativo para el estudiante. El concepto tradicional nos dice que mientras más horas, mejor. Pero mientras más información tengamos que no se pueda usar en diferentes actividades, muy poco es lo que se avanza. Los maestros se están esforzando, pero todo se hace sostenible si hay apoyo de los padres de familia. Desde los nueve años, se debe empezar a desarrollar la autonomía en el aprendizaje del alumno. En esta segunda etapa, la meta es cómo lograr autonomía en el alumno para que estudie solo. ¿Por qué? Porque, en pocos días, muchos padres regresarán a trabajar o saldrán a buscar trabajo. Estamos tratando de abordar esa situación, no solo con los profesores, sino también con otros especialistas, para dar las recomendaciones necesarias a los padres y, así, desarrollar la autodisciplina y el sentido de automotivación en los estudiantes.

