Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las polémicas sanciones se aplicaron luego que Anthropic negara el uso de Claude para la vigilancia masiva de la ciudadanía. (Foto: AFP)
Las polémicas sanciones se aplicaron luego que Anthropic negara el uso de Claude para la vigilancia masiva de la ciudadanía. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Una jueza federal estadounidense suspendió las sanciones de la administración Trump contra Anthropic, al considerar que probablemente se violó la ley al castigar a la empresa de inteligencia artificial por sus reservas respecto a cómo el Pentágono usaría su tecnología.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.