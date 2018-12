Los juguetes perfectos para los niños de hasta 5 años, según los pediatras

Los pediatras dicen que los mejores juguetes para infantes son juguetes tradicionales que los pequeños pueden disfrutar con sus padres, como bloques de madera, rompecabezas, incluso cajas de cartón vacías, que estimulan la imaginación y la creatividad.

"Una caja de cartón puede ser usada para dibujar o convertirla en una casa”, dijo el doctor Alan Mendelsohn, coautor de un nuevo informe sobre la selección de juguetes para niños pequeños de hasta 5 años.

Muchos padres se sienten presionados por anuncios que promueven juegos basados en tabletas como algo educativo y que estimula el cerebro, pero no existe respaldo científico para esas afirmaciones, dijo Mendelsohn. Se confunden al pensar que “el juguete mejor es el más caro o el que tiene más parafernalia o tecnología más sofisticada”.



Pero los juguetes sencillos, manuales, que padres e hijos pueden usar juntos son preferibles para un desarrollo saludable, dijo Mendelsohn, pediatra en el NYU Langone Health en Nueva York.



El reporte publicado por la Academia de Pediatría de Estados Unidos cita estudios que indican que el uso abundante de medios electrónicos puede interferir con el desarrollo verbal y de lenguaje del niño, remplazar importante tiempo de juego de los niños con sus padres y llevar a obesidad.



Varios estudios han concluido además que más de 90% de los niños en Estados Unidos tienen aparatos móviles y la mayoría comenzaron a usarlos antes de la edad de 1 año.



El grupo de pediatras recomienda que no haya tiempo de TV para los niños de 2 años o menos y que el tiempo total de pantalla _ incluyendo TV y computadora _ debe ser de menos de una hora diaria para niños mayores de 2 años.



"Un poquito de tiempo ocasional de pantalla no va a causar daño si un niño tiene otras actividades”, dijo Mendelsohn. Pero añadió que el tiempo de pantalla puede abrumar a un niño pequeño y es muy difícil de limitar y controlar.



El portal de la academia ofrece sugerencias sobre juguetes ideales para niños pequeños, incluyendo pelotas, rompecabezas, libros de colorear y juegos con postales.



Comprando recientemente en Dancing Bear Toys en Asheville, Carolina del Norte, una tienda que no vende juguetes electrónicos, Leah Graham Stewart dijo que está de acuerdo con la recomendación de la academia, pese a que es difícil evadir los juguetes y juegos digitales.



Dijo que ha notado que sus dos niños pequeños tienden a portarse mal tras jugar con el iPad que ella generalmente reserva para vuelos largos.



"Tratamos de mantenerlo al mínimo”, dijo Grahm Stewart. “Yo les dijo que salgan a jugar afuera”.



Erika Evers, dueña de Dancing Bear, dijo que la misión de la tienda es darles a los niños una alternativa a los juguetes electrónicos.



"No es que los juegos de video y los juguetes electrónicos no tengan su lugar... con moderación”, dijo. “Pero nosotros pensamos que los niños realmente necesitan oportunidades para socializar e interactuar con su ambiente de una forma manual y tangible”.



Fuente: AP

