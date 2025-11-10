El modelo Kimi K2 Thinking, desarrollado por la empresa china Moonshot, filial de Alibaba, se ha convertido en una de las grandes sorpresas del mundo de la inteligencia artificial al superar en rendimiento a GPT-5 y Gemini 2.5 Pro en varios bancos de pruebas. Su principal novedad es que se trata de un modelo de código abierto, accesible al público y adaptable de forma gratuita.

Kimi K2 Thinking es la evolución de Kimi K2, lanzado en julio con 10.000 millones de parámetros. La nueva versión multiplica su capacidad hasta los 32.000 millones de parámetros activos, lo que le permite mantener una alta estabilidad al ejecutar entre 200 y 300 acciones consecutivas sin errores, un avance clave para el desarrollo de agentes de IA autónomos.

El modelo fue diseñado bajo la arquitectura Mixture-of-Experts (MoE), que utiliza distintos módulos especializados que se activan solo cuando son necesarios, optimizando recursos y mejorando el rendimiento. Además, es multilingüe, puede procesar texto, imágenes y código, y ofrece búsquedas en tiempo real, características que lo ubican entre las IAs más versátiles del momento.

Una de sus principales ventajas frente a competidores como ChatGPT o Gemini es su apertura al público. Mientras las grandes tecnológicas mantienen sus modelos bajo licencia propietaria, Kimi K2 Thinking permite acceder a su código en GitHub, fomentando la experimentación y el desarrollo de nuevas aplicaciones por parte de la comunidad.

En los test de rendimiento, Kimi K2 Thinking ha superado a GPT-5 y Claude Sonnet 4.5 (Thinking) en tareas de búsqueda, recopilación de información y navegación autónoma, aunque todavía se mantiene por debajo en la generación avanzada de código.

🚀 Hello, Kimi K2 Thinking!

The Open-Source Thinking Agent Model is here.



🔹 SOTA on HLE (44.9%) and BrowseComp (60.2%)

🔹 Executes up to 200 – 300 sequential tool calls without human interference

🔹 Excels in reasoning, agentic search, and coding

🔹 256K context window



Built… pic.twitter.com/lZCNBIgbV2 — Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) November 6, 2025

Otra diferencia destacada es su bajo costo de entrenamiento y uso. Según la CNBC, entrenar Kimi K2 Thinking costó unos 4,6 millones de dólares, frente a los cerca de 500 millones necesarios para modelos propietarios como GPT-5. Además, su API tiene precios más accesibles: 0,6 dólares por millón de tokens de entrada y 2,5 dólares por millón de salida.

Kimi K2 Thinking puede usarse desde la web kimi.com, donde ofrece versiones gratuitas (Kimi K1.5 y K2) y planes de suscripción de 19 y 30 dólares para acceder al modelo completo sin instalación local. Su versión abierta, no obstante, puede descargarse e implementarse libremente en sistemas con la capacidad técnica suficiente.

Con este lanzamiento, China consolida su avance en el desarrollo de IA abierta, un terreno que hasta hace poco estaba dominado por empresas estadounidenses. Kimi K2 Thinking representa no solo una alternativa competitiva a los modelos más potentes del mercado, sino también una apuesta por la transparencia y la colaboración en la era de la inteligencia artificial.