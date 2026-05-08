Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 21 de marzo el equipo del PUCP realizó el lanzamiento del cohete Kuntur-1. (Imagen: Instagram)
El 21 de marzo el equipo del PUCP realizó el lanzamiento del cohete Kuntur-1. (Imagen: Instagram)
Por Redacción EC

El mundo sigue una segunda carrera espacial y los estudiantes peruanos no se quieren quedar atrás. Por eso han desarrollado un cohete desde cero, y que recibe el nombre de Kuntur-1, que significa Cóndor en quechua.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.