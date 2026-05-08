El mundo sigue una segunda carrera espacial y los estudiantes peruanos no se quieren quedar atrás. Por eso han desarrollado un cohete desde cero, y que recibe el nombre de Kuntur-1, que significa Cóndor en quechua.

El proyecto ha sido trabajado por estudiantes y egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y durante su prueba de lanzamiento en Chincha (Ica) alcanzó más de 500 metros de altura.

El equipo forma parte del Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA-PUCP). Y es que el proyecto nació dentro de las aulas de ingeniería, en el 2023. Hoy agrupa a más de 60 estudiantes.

“Kuntur-1 demuestra que sí es posible hacer desarrollo aeroespacial en el Perú. Partimos prácticamente de cero, sin acceso a información pública especializada, y aun así logramos validar nuestra tecnología”, señaló Angelo Camero, egresado de Ingeniería Mecatrónica y gerente general del GIA-PUCP.

El cohete, de aproximadamente 1.2 metros de longitud y 80 mm de diámetro, funciona con propulsión sólida y cuenta con un sistema de recuperación mediante paracaídas. Su diseño integra subsistemas clave como propulsión, estructura y aerodinámica, desarrollados íntegramente por el equipo, en un contexto marcado por limitaciones técnicas y vacíos normativos.

Sobre este equipo, Felipe Carbajal, ingeniero mecánico de la PUCP y encargado del diseño del proyecto, explicó que si bien este tipo de cohete es pequeño, puede alcanzar grandes altitudes. “A diferencia de otros sistemas más complejos, este utiliza un propulsor sólido que, al encenderse, genera el empuje necesario para el vuelo”, indicó.

Para la ajecución del lanzamiento se contó con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).

Ahora el equipo se prepara para otro reto: competir en el Latin American Space Challenge, en Brasil, donde buscarán posicionarse frente a equipos internacionales. Se realizará del 2 al 5 de setiembre. También trabaja en cohetes multietapa y motores híbridos.