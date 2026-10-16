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Resumen

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Desde el 2021 la alrte a de sismos de Google se ha expandido en varios países. (Foto: magnific.com)
Desde el 2021 la alrte a de sismos de Google se ha expandido en varios países. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Google ha ampliado su sistema de alertas de seísmos, de tal forma que ya está disponible en más de 200 países y regiones del mundo, y ha anunciado la incorporación de un mapa, junto a las medidas a tomar, para que los usuarios se preparen ante temblores más fuertes.

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