Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las opciones de seguridad biométricas son más seguras que las contraseñas tradicionales.
Las opciones de seguridad biométricas son más seguras que las contraseñas tradicionales.
/ Pixabay
Por Agencia Europa Press

Las contraseñas han dejado de ser el método más seguro de protección abriendo la puerta a los ciberataques, frente a lo que expertos en ciberseguridad apuestan por el uso de métodos que va más allá, como la biometría mediante las ‘passkeys’ o los gestores de contraseñas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.