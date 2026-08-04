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Resumen

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La ESA y Pokémon. (Foto: europapress)
La ESA y Pokémon. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

La Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokémon Company International (TPCi) unen fuerzas para conmemorar la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará del 4 al 10 de octubre de 2026.

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