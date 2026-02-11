La carrera por la IA sale de la Tierra: centros de datos llegarían al espacio en menos de tres años

Escuchar
Para Elon Musk la órbita terrestre se poblará, en un año y medio, de centros de datos para IA, que se beneficiarán de la energía solar disponible y el bajo mantenimiento necesario para tenerlos funcionando.
/ Freepik
Por Grupo GDA

Elon Musk cree que el mejor lugar para llevar los centros de datos para la inteligencia artificial (IA) es el espacio, donde ve un despliegue más eficiente y económico, e incluso vaticina que esto ocurrirá en menos de 36 meses.

Tipo de trabajo:

