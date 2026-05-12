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Si bien a lo largo de 2025 se registraron 334.000 casos de cibercriminalidad el número podría ser mucho mayor, ya que muchos de los casos de cibercrimen no son reportados.
Si bien a lo largo de 2025 se registraron 334.000 casos de cibercriminalidad el número podría ser mucho mayor, ya que muchos de los casos de cibercrimen no son reportados.
/ Cliff Hang/Pixabay
Por Agencia EFE

La cibercriminalidad causó daños por valor de 202.400 millones de euros a la economía alemana en 2025 -lo que equivale al 4,5 por ciento del PIB-, informó este martes el Ministerio de Interior.

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