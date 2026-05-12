La cibercriminalidad causó daños por valor de 202.400 millones de euros a la economía alemana en 2025 -lo que equivale al 4,5 por ciento del PIB-, informó este martes el Ministerio de Interior.

Los delitos informáticos, según la Oficina Federal de Criminalística, (BKA) constituyen una amenaza tanto para las empresas como para los organismos públicos y para las infraestructuras críticas.

A lo largo de 2025 se registraron 334.000 casos de cibercriminalidad y cerca de un cuarto de ellos se perpetraron desde fuera de Alemania o desde un lugar desconocido.

Sin embargo, no refleja toda la amenaza, que se considera mayor debido a que hay muchos casos que quedan en la sombra.

“Los ciberdelincuentes realizan ataques en Alemania día tras día. Atacan nuestras empresas, nuestros organismos y nuestra infraestructura. A ello damos una respuesta clara dándoles más competencias a nuestros organismos de seguridad y más capacidad de acción”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Interior, Alexander Dobrindt.

Según Dobrindt, Alemania ocupa, tras EEUU y Canadá, el tercer lugar de los países más amenazados por la ciberdelincuencia.

La vicepresidenta del BKA, Marina Link, dijo que las medidas contra la criminalidad han tenido éxitos pero que no por ello se debe perder de vista que se trata de una amenaza “altamente dinámica”.

“Los ciberdelincuentes actualizan sus métodos continuamente y con ello aumentan la presión sobre el Estado, la economía y la sociedad. Por ello, es decisivo que nosotros también evolucionemos permanentemente”, aseguró.

El informe de BKA sobre cibercriminalidad advierte de que el uso de la inteligencia artificial por parte de los delincuentes aumenta los peligros.

“La inteligencia artificial es cada vez más usada por los ciberdelincuentes y esa tecnología aumenta la eficacia y la velocidad de los ataques”, señala el informe.