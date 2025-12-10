ESET alertó que el uso de contraseñas débiles continúa siendo un hábito extendido en todas las generaciones y expone a millones de usuarios a robos de datos e intrusiones digitales. Los informes más recientes de NordPass y Comparitech confirman que “123456” volvió a encabezar la lista global en 2025, una señal de que, pese a las campañas de concienciación, las malas prácticas no cambian.

El 123456 de toda la vida…

Según NordPass, una de cada cuatro contraseñas más usadas está compuesta solo por números, lo que facilita ataques de fuerza bruta y accesos no autorizados. “La costumbre de utilizar claves predecibles trasciende edades: tanto jóvenes nativos digitales como adultos mayores repiten los mismos errores”, señaló Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

El problema es particularmente serio en Latinoamérica, donde la falta de cultura de ciberseguridad coincide con un incremento sostenido de amenazas digitales. ESET advierte que este comportamiento no solo compromete la seguridad personal, sino que contribuye a aumentar la vulnerabilidad regional ante ataques masivos.

El ámbito corporativo tampoco escapa a esta tendencia. Las claves numéricas simples también dominan entre empleados de empresas de sectores como salud, educación y tecnología. Según ESET, un ciberdelincuente puede descifrar muchas de estas contraseñas en menos de un segundo, y Verizon estima que el 70% de las filtraciones en compañías se deben al uso de credenciales débiles.

Incluso instituciones emblemáticas han sido víctimas de prácticas deficientes: el Louvre de París sufrió una intrusión este año después de que su sistema de seguridad utilizara la contraseña “Louvre”, lo que permitió el robo de joyas valoradas en más de US$100 millones.

ESET recomienda utilizar gestores de contraseñas y crear claves largas, complejas, aleatorias y distintas para cada servicio como medidas básicas para reducir riesgos.