La pérdida de las capas de hielo ha ocurrido principalmente en lugares donde se encuentran cerca a fuentes de agua cálida.
Por Agencia EFE

La Antártida perdió, en 30 años, más 12.800 kilómetros de costa en la línea de transición que separa el hielo que descansa en tierra del que flota en el mar. Un retroceso concentrado en el 23% de su superficie, la cual, por el cambio climático, respondió de “forma drástica”.

