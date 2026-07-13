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Resumen

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La prevalencia general de demencia en los cinco sitios aumentó del 10,6 al 16,9 por ciento en dos décadas; al examinar cada sitio individualmente, los investigadores encontraron que la prevalencia de demencia aumentó significativamente en México (del 9,6 al 14,5 por ciento), Perú (del 7,6 al 11,7) y Puerto Rico (del 10,7 al 15,7), incluso después de tener en cuenta el envejecimiento de la población entre los diferentes períodos de tiempo.
La prevalencia general de demencia en los cinco sitios aumentó del 10,6 al 16,9 por ciento en dos décadas; al examinar cada sitio individualmente, los investigadores encontraron que la prevalencia de demencia aumentó significativamente en México (del 9,6 al 14,5 por ciento), Perú (del 7,6 al 11,7) y Puerto Rico (del 10,7 al 15,7), incluso después de tener en cuenta el envejecimiento de la población entre los diferentes períodos de tiempo.
/ Gerd Altmann/Pixabay
Por Agencia EFE

La proporción de adultos que vive con demencia ha aumentado sustancialmente en varias regiones de América Latina y en el Caribe durante las últimas décadas, una tendencia opuesta a la disminución de esta enfermedad que se registra en muchos países ricos.

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