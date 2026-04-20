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La escasez de memoria RAM es uno de los factores que está impulsando el aumento del precio de las PC.
La escasez de memoria RAM es uno de los factores que está impulsando el aumento del precio de las PC.
/ ORANGE
Por Agencia Europa Press

Los principales fabricantes de memoria a nivel global están trabajando en aumentar la producción de fabricación de memoria DRAM, sin embargo, se espera que solo logren cubrir el 60 por ciento de la demanda para finales del próximo año 2027, según Nikkei Asia, lo que alargará la crisis de escasez de memoria durante los próximos años.

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