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El telescopio Euclid capturó un cúmulo de estrellas, a 8.700 años luz de nosotros
El telescopio Euclid capturó un cúmulo de estrellas, a 8.700 años luz de nosotros
/ ESA
Por BBC News Mundo

La Agencia Espacial Europea (ESA) dio a conocer la imagen en luz visible más grande y detallada jamás tomada del núcleo de la Vía Láctea.

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