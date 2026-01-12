Una de las ranas más fotogénicas del planeta está más cerca de la extinción por culpa del turismo fotográfico descontrolado. Se trata de la llamada rana galaxia, una especie endémica de los Ghats Occidentales, en la India, cuyo hábitat ha sido alterado por visitantes que buscan la imagen perfecta para redes sociales.

La especie, conocida científicamente como Melanobatrachus indicus, vive en bosques húmedos de hoja perenne entre los 900 y 1.200 metros de altitud. Su aspecto —cuerpo negro con manchas claras que recuerdan a un cielo estrellado— la ha convertido en un objetivo codiciado por fotógrafos de naturaleza.

Un estudio publicado en Herpetology Notes advierte que estas incursiones han tenido consecuencias directas: un grupo completo de ranas desapareció tras repetidas visitas humanas. Los investigadores atribuyen la pérdida a la remoción de troncos, el pisoteo del microhábitat y la manipulación directa de los animales para mejorar la composición de las fotos.

El seguimiento, liderado por el científico Rajkumar K. P., de la Sociedad Zoológica de Londres, documenta que grupos de hasta seis fotógrafos movieron refugios naturales y expusieron a las ranas a estrés, calor y flashes durante horas, sin protocolos de bioseguridad.

Los autores alertan de que la fotografía irresponsable altera la alimentación y la reproducción de la especie, ya catalogada como amenazada, y reclaman estándares éticos obligatorios. “Bien hecha, la fotografía puede ayudar a la conservación; mal gestionada, puede empujar a una especie a desaparecer”, concluye el estudio.