La foto del Titicaca tomada desde la Estación Espacial Internacional que explica un raro fenómeno de reflejo solar

Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) captó una imagen detallada del extremo sur del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, donde la luz del sol se refleja directamente hacia la cámara y genera un fenómeno óptico conocido como destello solar. Este efecto, producido cuando la superficie del agua actúa como un espejo, resalta zonas del lago que normalmente pasan desapercibidas en fotografías convencionales.

La toma, realizada en octubre de 2024, muestra el lado peruano del lago desde el Altiplano andino. La superficie brillante del agua contrasta con las áreas terrestres, que aparecen casi negras debido a los ajustes de exposición empleados por el astronauta. La zona más luminosa de la imagen corresponde al punto donde el destello solar es más intenso.

Este reflejo permite observar detalles inusuales en la superficie del Titicaca, como delgadas películas de aceites biogénicos presentes de forma natural en cuerpos de agua. Estos aceites suavizan la rugosidad del lago y aumentan su capacidad de reflexión, lo que deja visible la dirección del viento, las olas internas y distintos patrones dinámicos del ecosistema. Los vientos del este generan arcos brillantes, especialmente en áreas próximas a las islas de Taquile y Amantaní.

También se aprecian varias estelas en forma de V dejadas por embarcaciones que navegan hacia el oeste, junto con otra marca prominente en una zona de fuerte reflejo solar. Las olas internas, un fenómeno que se desarrolla en aguas profundas y solo altera mínimamente la superficie, se manifiestan como líneas paralelas destacadas por el destello. Estas ondas se forman donde corrientes profundas chocan con relieves submarinos situados entre 20 y 50 metros de profundidad.

La fotografía, identificada como ISS072-E-73171, fue tomada con una cámara digital Nikon Z9 y un lente de 400 milímetros. Proporcionada por la Instalación de Observación de la Tierra del Centro Espacial Johnson, la imagen fue recortada y realzada para mejorar su contraste. NASA difunde este tipo de material de manera gratuita como parte de los esfuerzos del Laboratorio Nacional de la EEI por ofrecer a científicos y al público vistas únicas del planeta.

La imagen en alta resolución se puede ver en este enlace.