Resumen

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FOTODELDÍA Erbil (Irak), 03/03/2026.- Fuerzas de seguridad y sistemas de defensa aérea interceptaron un dron cerca del Consulado de EE. UU. y el Aeropuerto Internacional de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí, el 3 de marzo de 2026. El incidente ocurrió mientras el conflicto regional entre Israel, EE. UU. e Irán entraba en su cuarto día. EFE/EPA/GAILAN HAJI -- MEJOR CALIDAD DISPONIBLE
FOTODELDÍA Erbil (Irak), 03/03/2026.- Fuerzas de seguridad y sistemas de defensa aérea interceptaron un dron cerca del Consulado de EE. UU. y el Aeropuerto Internacional de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí, el 3 de marzo de 2026. El incidente ocurrió mientras el conflicto regional entre Israel, EE. UU. e Irán entraba en su cuarto día. EFE/EPA/GAILAN HAJI -- MEJOR CALIDAD DISPONIBLE
/ GAILAN HAJI
Por Redacción EC

El conflicto militar en Irán también está teniendo repercusiones en el ciberespacio, con un aumento de la actividad de hacktivistas y amenazas a infraestructuras digitales que podrían afectar a organizaciones en distintas partes del mundo, según advierten especialistas en ciberseguridad.

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