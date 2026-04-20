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Los dispositivos hacen que los soladados sean más rápidos, resistentes y menos desgaste.
Los dispositivos hacen que los soladados sean más rápidos, resistentes y menos desgaste.
Por Agencia EFE

Los soldados ucranianos han comenzado a usar exoesqueletos en la primera línea del frente para reducir la fatiga y llevar a cabo tareas más rápidamente en un contexto en el que las tecnologías modernas continúan transformando el campo de batalla en el país invadido por Rusia.

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