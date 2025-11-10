Toyota presentó la novena generación de su emblemática camioneta Hilux, que por primera vez en casi seis décadas contará con una versión totalmente eléctrica, marcando un hito en la historia del modelo y en la estrategia global de electrificación del fabricante japonés.

El nuevo Hilux BEV (Battery Electric Vehicle) incorpora dos motores eléctricos —uno en cada eje— alimentados por una batería de iones de litio de 59,2 kWh, lo que le otorga tracción total permanente. Según datos preliminares de la marca, la autonomía ronda los 240 kilómetros bajo el ciclo WLTP, suficiente para desplazamientos urbanos o rurales de corta distancia.

La capacidad de carga útil se estima en 715 kilos, mientras que el remolque alcanza los 1.600 kilos. Toyota asegura que la batería está especialmente protegida contra impactos y agua, manteniendo la misma profundidad de vadeo que las versiones con motor de combustión.

El diseño de la nueva Hilux se inspira en el Land Cruiser, con un frontal más robusto, faros delgados y una barra central que lleva el nombre de la marca. En el interior, la camioneta adopta un estilo completamente renovado, con dos pantallas de 12,3 pulgadas —una para el panel digital y otra para el sistema multimedia— y controles centralizados de tracción y conducción todoterreno.

Además de la versión eléctrica, Toyota ofrecerá variantes microhíbridas, de combustión y de hidrógeno. La opción microhíbrida, que combina una batería de 48V con el motor diésel de 2,8 litros, llegará en la primavera de 2026 y se perfila como la más popular en Europa, con una capacidad de carga de una tonelada y 3.500 kilos de remolque.

En paralelo, la compañía mantendrá motores de combustión interna de gasolina y diésel para mercados de Europa del Este, y planea lanzar una versión con pila de combustible de hidrógeno en 2028, reforzando su compromiso con la energía limpia y las infraestructuras de hidrógeno.

La nueva generación introduce también dirección asistida eléctrica por primera vez en un Hilux, mejorando la maniobrabilidad y reduciendo el esfuerzo del conductor en terrenos difíciles. En materia de seguridad, el sistema Toyota T-Mate amplía sus funciones con asistente de salida segura, parada de emergencia y actualizaciones remotas.

Toyota confirmó que la Hilux eléctrica saldrá a la venta en Europa en diciembre, mientras que la microhíbrida diésel llegará en 2026. La marca aún no ha revelado los precios oficiales ni los planes de lanzamiento para América Latina.