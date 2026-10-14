La mayor feria de tecnología digital de Japón, CEATEC, arrancó este martes con algunas de las principales empresas del sector exhibiendo sus avances en el campo de la inteligencia artificial (IA) física o la ciberseguridad.

Más de 800 compañías y organizaciones, la mayoría japonesas pero también de lugares como Corea del Sur o Taiwán, se dan cita hasta el viernes en el espacio de exhibiciones Makuhari Messe de la localidad de Chiba, a las afueras de Tokio.

Entre cientos de puestos anunciando asistentes de IA, gafas inteligentes o nuevos tipos de materiales, destacaba hoy en el enorme pabellón la figura de Godzilla, el famoso monstruo de las películas japonesas, sobre una pequeña maqueta de una ciudad destruida.

La compañía japonesa Fujitsu utilizaba al personaje como reclamo para presentar su tecnología para prevenir desastres, que simula el flujo del tráfico y gente en el mundo real para probar medidas de prevención como alertas o rutas de evacuación.

A pocos pasos del colorido despliegue, otro gigante de la industria nipona, Hitachi, mostraba su catálogo de servicios de IA física para empresas manufactureras, centrado en automatizar los procesos de las fábricas y agilizar la logística, los pedidos y la producción.

Exhibición del robot Oli, en el stand de LimX Dynamics —una empresa china de inteligencia artificial y robótica— durante la feria CEATEC 2026. (Foto: EFE) / FRANCK ROBICHON

Robot Tron realizando una demostración en el stand de LimX Dynamics. (Foto: EFE) / FRANCK ROBICHON

Mitsubishi Electric también operaba una caseta centrada en la IA física, con un brazo robótico capaz de realizar tareas como apretar tornillos, o androides que pueden reponer productos en una tienda.

Pero más allá de los nombres conocidos, cientos de pequeñas empresas y organizaciones mostraban sus proyectos y trataban de atraer a potenciales clientes en el archipiélago.

Ted Kuo, director de proyectos de la firma taiwanesa de productos acústicos Hitpoint, explicó a EFE que CEATEC es una oportunidad para darse a conocer a los clientes de su principal competidor, Murata, que recientemente anunció que dejará de producir timbres y sirenas.

El público acude a la exposición de robótica y ciberseguridad CEATEC 2026. (Foto: EFE) / FRANCK ROBICHON

El stand de Fujitsu durante la CEATEC 2026 recibe a visitantes con un enorme Godzilla. (Foto: EFE)

“Murata es muy fuerte, sus productos son muy buenos. Todavía nos estamos poniendo al día”, reconoció el empresario.

Hitpoint no es la única compañía que aprovecha su cercanía a peces más grandes para tratar de impulsar su negocio.

Visual Semiconductor, que fabrica pantallas capaces de reproducir imágenes en tres dimensiones sin la necesidad de gafas especiales, decidió radicarse en Silicon Valley para acceder a proveedores de ‘software’ y talento.

“Es una gran ventaja”, explicó Aaron Chen, uno de los ingenieros de la empresa.

La mayoría de las compañías presentes en el pabellón anunciaban diferentes productos que usan la IA para ofrecer soluciones comerciales o tecnológicas a otras empresas.

La española Sparsity, salida del grupo de investigación DAMA-UPC de la Universitat Politècnica de Catalunya, ofrece a otras compañías un sistema de gestión de datos mediante grafos, un conjunto de nodos, unidos mediante aristas, que permiten visualizar relaciones entre elementos y que pueden interpretarse usando inteligencia artificial.

Josep Lluis Larriba Pey, fundador y CEO de la firma, explicó que llevan más de una década explorando las utilidades de los grafos, pero el sector se ha visto revolucionado en los últimos tres años con los avances de la IA generativa.

“Pasamos de que nadie sabía qué era un grafo a que ahora prácticamente todo el mundo necesita un grafo para dar contexto a la IA”, aseguró.

Para Sparsity, CEATEC es una oportunidad de construir y desarrollar relaciones con clientes japoneses, que valoran el contacto personal y la confianza. Aunque el proceso para darse a conocer, advirtió Larriba Pey, es muy lento.