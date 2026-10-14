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Resumen

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Miembros del personal preparan al robot Luna en el stand de LimX Dynamics, una empresa china de inteligencia artificial y robótica, durante la feria CEATEC 2026. (Foto: EFE)
Miembros del personal preparan al robot Luna en el stand de LimX Dynamics, una empresa china de inteligencia artificial y robótica, durante la feria CEATEC 2026. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La mayor feria de tecnología digital de Japón, CEATEC, arrancó este martes con algunas de las principales empresas del sector exhibiendo sus avances en el campo de la inteligencia artificial (IA) física o la ciberseguridad.

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