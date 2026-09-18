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Resumen

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Los peligros de la inteligencia artificial han acaparado las noticias esta semana, mientras sigue el debate sobre el uso de las redes sociales por parte de menores de 13 años. (Foto: magnific.com)
Los peligros de la inteligencia artificial han acaparado las noticias esta semana, mientras sigue el debate sobre el uso de las redes sociales por parte de menores de 13 años. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana.

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