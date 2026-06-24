00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La empresa también advirtió que sus procesos de reestructuración y reorganización laboral pueden generar disrupciones internas.
La empresa también advirtió que sus procesos de reestructuración y reorganización laboral pueden generar disrupciones internas.
Por Agencia EFE

Oracle redujo su plantilla en unas 21.000 personas durante su último ejercicio fiscal y reconoció que la adopción de inteligencia artificial (IA) ya ha contribuido a esos recortes, una tendencia que podría continuar en el futuro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.