La inteligencia artificial (IA) no solo busca mejorar la productividad sino que, de la mano de asistentes como Gemini, se convierte en algo más cercano, un apoyo cotidiano con impacto real en la vida de las personas y en el bienestar de la sociedad, con usos que abarcan desde ganar autonomía, hasta preservar recuerdos y dar voz a historias que de otro modo podrían perderse.

Actualmente la IA se concibe como una herramienta basada en código y algoritmos que, de alguna manera, ayuda a la hora de llevar a cabo tareas pesadas en el trabajo, a automatizar tareas, agilizar el proceso de buscar información o tomar decisiones, todo ello enfocado en la productividad.

Sin embargo, Google considera que esta tecnología es mucho más que algoritmos y que, de la mano de Gemini, se trata de una forma de mejorar el día a día de las personas, ya sea derribando barreras, preservando la memoria o dando voz a historias.

En un encuentro con la prensa, desde Google España han querido mostrar de cerca cómo Gemini puede ayudar a impulsar el bien en la sociedad, con tres casos concretos donde la IA está generando un impacto real para mejorar la vida de los usuarios.

GEMINI PARA GANAR AUTONOMÍA

El primero de ellos muestra de primera mano cómo herramientas como Gemini Live pueden ofrecer autonomía a personas con discapacidad visual. Es el caso de Jonatan Armengol, el primer crítico gastronómico ciego de España, que asegura que el uso de este tipo de tecnología “es lo más cercano a recuperar la vista” y a recuperar su independencia.

Como ha compartido durante el encuentro, para Armengol las barreras visuales del entorno físico siempre han supuesto un reto, obligándole a depender de ayuda externa para ciertas tareas. Sin embargo, Gemini Live y la cámara de su ‘smartphone’ se han vuelto sus mejores aliados, siempre junto a su perro guía Calo, consiguiendo fomentar su autonomía en el día a día.

Concretamente, Gemini Live se basa en una experiencia conversacional avanzada diseñada para interactuar con la IA de manera fluida y natural, similar a cundo se habla con una persona. Así, permite interrumpir durante las conversaciones y el uso compartido de pantalla en tiempo real. De esta forma, el asistente puede interpretar lo que se está capturado por la cámara, e interaccionar sobre el entorno en el momento.

Estas capacidades de conversación, junto con el uso de la cámara y la interpretación del entorno, permiten que, con simples comandos de voz, Armengol pueda hacer cosas tan cotidianas como identificar y comparar la fecha de extracción en las bolsas de leche materna para su bebé, preparar recetas o investigar sobre técnicas de cocina para su trabajo.

Esto se debe a que Gemini Live interpreta su necesidad y la pone en contexto, permitiéndole tomar decisiones rápidas que, de otra forma, no se podrían llevar a cabo o requerirían ayuda externa. “Afortunadamente la IA ha venido a solucionar un montón de problemas”, ha trasladado Armengol, alegando que Gemini le ayuda a terminar antes sus tareas y disfrutar de mucho más tiempo libre con su familia. “Al final ser ciego no es un límite. Con la ayuda de Calo y de la IA vemos el futuro mucho más accesible”, ha sentenciado.

Encuentro Innovación sin barreras: El impacto real de la IA. / GOOGLE

GEMINI COMO ALIADO PARA CONTAR HISTORIAS

Por otra parte, Gemini también puede ayudar a contar historias que merecen ser conocidas y, además, a conectar entre generaciones actuando como puente de entendimiento social.

Es el caso de Cristina y María que, de la mano de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, dedicada a difundir valores humanos universales, y su proyecto Tu historia de verdad importa, han convertido las vivencias de personas mayores en libros para inmortalizar sus valores y experiencias.

Concretamente, en su labor de voluntaria, Cristina escribió la historia de la vida de María y la plasmó en un libro titulado Bailas, que cuenta el testimonio de su matrimonio con Amadeo, en un relato conmovedor.

Para llevar a cabo este proyecto, realizó una investigación y utilizó entrevistas, fotografías y experiencias personales contadas por la propia María. Sin embargo, Cristina también acudió a Gemini como su asistente para dar forma a todas las vivencias contadas.

Según ha explicado durante el encuentro, utilizó específicamente la función de investigación profunda (Deep research) de Gemini, para organizar, investigar y dar forma al testimonio de María. Esta función convierte a la IA en un agente para realizar investigaciones exhaustivas y autónomas en la web, navegando por cientos de sitios, analizando la información, contrastando fuentes y generando informes detallados en minutos.

De esta forma, Cristina pudo contar con el trabajo de un investigador experto para documentarse sobre el contexto de las mujeres como María en la España rural en los años 70, otorgando un contexto real y detallado a su historia para ayudar a los lectores a entender mejor la narrativa del libro.

Además, también utilizó la función de Gems para crear su propia editora como asistente personalizado, que transcribió las entrevistas y ayudó a organizar el contenido en capítulos, dar ‘feedback’, corregir la escritura e, incluso, sugerir ideas para el título.

Asimismo, además de ayudar a aligerar el proceso, Cristina también ha puesto en valor cómo la capacidad de la IA para transcribir las entrevistas y capturar todos los detalles, le permitía estar presente en sus conversaciones con María, fomentando esa labor de acompañar a personas en procesos de duelo o de soledad no deseada, creando una relación humana y conectando de forma real.

MATERIALIZAR RECUERDOS PARA TERAPIAS DE REMINISCENCIA

Finalmente, se ha mostrado cómo la IA de Gemini también tiene capacidades terapéuticas, con un trabajo elaborado por la Fundació Catalunya La Pedrera, que acompaña a personas en fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias a través de su programa Refuerzo de la Memoria, cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y bienestar emocional, ayudándolas a mantener sus capacidades y autonomía durante el mayor tiempo posible.

En concreto, ha participado en el encuentro Marta Handenauer, de Domestic Data Streamers, que es un estudio de diseño ubicado en Barcelona que trabaja en la intersección de los datos, la comunidad y la tecnología con impacto social, y que ha colaborado con la fundación para crear el proyecto Memorias Sintéticas.

Como ha explicado Handenauer, esta iniciativa utiliza la IA para crear imágenes de recuerdos que no fueron documentados y, con ello, evitar que caigan en el olvido. Así, utilizan dichas imágenes en terapias de reminiscencia para ayudar a personas que están enfrentando procesos neurodegenerativos o como Alzheimer temprano.

Es el caso de Manel, participante del programa, que a partir de descripciones orales y mediante la IA generativa de imágenes de Gemini, ha ayudado a reconstruir representaciones visuales de su pasado. Se trata de un proceso totalmente colaborativo y preciso para materializar sus recuerdos en imágenes que parecen fotografías de la forma más fiel posible a la realidad.

Durante el proceso, Manel pudo ver las imágenes y validarlas en una pantalla antes de imprimirlas, convirtiendo este material en un recurso valioso para sus sesiones de estimulación cognitiva y emocional.

“El momento en que la persona ve generada la imagen, primero en la pantalla, pero luego impresa en papel, es como una sensación de alivio emocional”, ha matizado Handenauer. “De repente algo que estaba en su cabeza, que solo existía allí, coge forma y es tangible y lo puede compartir”.

De este modo, la tecnología se pone al servicio de la memoria, ayudando a recuperar fragmentos de identidad, preservar el legado personal y generar en el paciente una sensación de conexión, reconocimiento y bienestar.