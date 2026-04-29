Resumen

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Gemini, el asistente IA de Google, ha ayudado a implementar mayor seguridad para las cuentas de sus usuarios. (Foto de Lionel BONAVENTURE / AFP)
Gemini, el asistente IA de Google, ha ayudado a implementar mayor seguridad para las cuentas de sus usuarios. (Foto de Lionel BONAVENTURE / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) no solo busca mejorar la productividad sino que, de la mano de asistentes como Gemini, se convierte en algo más cercano, un apoyo cotidiano con impacto real en la vida de las personas y en el bienestar de la sociedad, con usos que abarcan desde ganar autonomía, hasta preservar recuerdos y dar voz a historias que de otro modo podrían perderse.

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