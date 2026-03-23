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En Costa Rica la naturaleza es una fuente de felicidad diaria.
En Costa Rica la naturaleza es una fuente de felicidad diaria.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Mientras que los países nórdicos han dominado durante mucho tiempo el Índice Global de Felicidad publicado por la ONU, 2026 trae una sorpresa. Por primera vez en los 14 años de historia del índice, un país de América Latina entró en los cinco primeros, gracias al ascenso de Costa Rica en los últimos años desde el puesto 23 en 2023 hasta el cuarto actualmente.

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