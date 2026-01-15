El turismo espacial es una de las opciones para hacer rentable la Luna. En medio de la carrera espacial, algunas empresas están viendo oportunidades de negocio y el sector turístico es una de las alternativas más próximas. ¿El costo de reserva? Nada menos que 250 mil dólares.

El reto ha sido tomado por una empresa llamada GRU Space. Sin embargo, el problema es que está ofreciendo reservar algo que aun no existe. De hecho, apenas si la NASA está intentando oribitar este año el satélite natural con una misión tripulada.

Lo que se tiene es un programa de solicitud de acceso temprano. Es una forma de seleccionar a los pasajeros y la posibilidad que tengan de viajar, informó Xataka.

El primer paso para la reserva es una inscripción que tiene un costo de mil dólares, sin posibilidad de reembolso. Luego están las posibilidades de pago, entre 250 mil dólares y un millón. Se estima que el costo final podría rondar los 10 millones de dólares.

Esta idea proviene de Skyler Chan, fundador de la startup. Y una manera de convencer a sus inversionistas es que el aprendizaje podría servir como base para infraestructuras más amplias.

Incluso cuenta con un cronograma. Este 2026 abren las inscripciones, en el 2027 se plantean rutas y en el 2029 se estaría trasladando una carga de construcción. Si todo sigue según lo planeado, en el 2032 podría estar listo el primer hotel de la Luna.

Uno de los retos es el traslado de material, por ello se proponen usar material de la misma Luna. ¿Será posible esta obra? ¿Veremos personas viajando a la Luna para vacacionar?