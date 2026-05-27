A casi dos meses de la exitosa misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) ya piensa en su próximo paso para llegar a la Luna y este 9 de junio anuncirá a los astronautas que formarán parte de Artemis III.

Por medio de un mensaje en las red social X (antes Twitter), la agencia espacial informó que el anunció será transmitido en vivo a las 11 a.m. (10 a.m., hora peruana), desde el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

A diferencia de la misión Artemis II, que se realizó en la primera semana de abril y tuvo como fin orbitar la Luna, esta vez se proponen probar las capacidades de acoplamiento necesarias para aterrizajes lunares tripulados.

Los astronautas elegidos estarán a bordo de la nave espacial Orion, impulsada por el cohete SLS (Space Launch System). Se espera que el lanzamiento se realice en 2027.

On Tuesday, June 9, we’ll announce the four astronauts who will orbit Earth aboard the @NASAArtemis III mission!



Watch our live event at 11 a.m. EDT (1500 UTC) to find out who will test the docking capabilities necessary for crewed Moon landings: https://t.co/TyU7StKGxH pic.twitter.com/WBhIPAWtcS — NASA (@NASA) May 26, 2026

Señala la NASA en su página web que esta misión se realizará en órbita terrestre baja y pondrá a prueba las operaciones integradas entre la nave espacial Orion y uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, respectivamente.

Para esto, el lanzamiento se hará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Por lo que se conoce, según información de la NASA, en la actualidad el SLS es el único cohete capaz de enviar la cápsula Orion, astronautas y carga directamente a la Luna en un solo lanzamiento.

El éxito de estas pruebas allanrá el camino a las misiones lunares Artemis 4 y Artemis 5, con las que se busca consolidar la presencia humana sostenida en la Luna, en medio de una carrera espacial moderna.