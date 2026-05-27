Resumen

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La misión tripulada Artemis pronto tendrá astronautas oficiales. (Foto: AFP)
La misión tripulada Artemis pronto tendrá astronautas oficiales. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

A casi dos meses de la exitosa misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) ya piensa en su próximo paso para llegar a la Luna y este 9 de junio anuncirá a los astronautas que formarán parte de Artemis III.

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