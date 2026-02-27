Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La NASA retrasa la misión Artemis II, que llevará al humano de nuevo a la Luna. Imagen referencial.
La NASA retrasa la misión Artemis II, que llevará al humano de nuevo a la Luna. Imagen referencial.
/ Unsplash
Por Agencia Europa Press

La NASA ha aplazado a 2028 la misión Artemis que llevará al ser humano a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años y ha añadido una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.