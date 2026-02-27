La NASA ha aplazado a 2028 la misión Artemis que llevará al ser humano a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años y ha añadido una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.

Así lo han anunciado este viernes los jefes de la agencia espacial estadounidense en rueda de prensa, después de que se retrasara el lanzamiento de la misión Artemis II tras haber encontrado un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).

La NASA ha justificado que está aumentando la frecuencia de sus misiones bajo el programa Artemis para lograr el objetivo de que astronautas regresen a la Luna y establezcan una presencia duradera. Esto incluye estandarizar la configuración de los vehículos, añadir una misión adicional en 2027 y, a partir de entonces, realizar al menos un aterrizaje en superficie cada año.

Mientras los equipos se preparan para el lanzamiento de Artemis II en las próximas semanas, la misión Artemis III, ahora en 2027, se diseñará para probar sistemas y capacidades operativas en órbita baja terrestre como preparación para el aterrizaje de Artemis IV en 2028.

Esta nueva misión incluirá un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA).

“La NASA debe aumentar la velocidad de vuelo de forma segura y ejecutar la política espacial nacional del presidente (Donald Trump). Con la competencia creíble de nuestro mayor adversario geopolítico, que aumenta cada día, necesitamos avanzar con mayor rapidez, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos”, ha declarado el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacando que aumentando la velocidad de vuelo y avanzando hacia los objetivos de forma “lógica y gradual” es como lograron “lo casi imposible” en 1969 y es como lo volvorán “a lograr”.

¿POR QUÉ VUELVE EL SER HUMANO A LA LUNA?

Se prevé que la misión Artemis III será lanzada desde Florida (EEUU) en septiembre de 2026. / FREDERIC J. BROWN

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

La misión Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis, que transportará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna.

Tras más de 50 años, la NASA ha decidido volver a la Luna pero de una manera sostenida, es decir, ir para quedarse. Para ello, se creará una infraestructura permanente (Gateway) diseñada para un mínimo de quince años.

El programa Artemis, a diferencia del programa Apolo en el que los astronautas estuvieron en la superficie lunar alrededor de una quincena de días en total, tiene la finalidad de que el ser humano aprenda a vivir y a trabajar durante largos periodos en la superficie de otro mundo, así como aprender a explotar recursos lunares.

Tras el vuelo de prueba sin tripulación de Artemis I, Artemis II contará con una tripulación de cuatro astronautas -los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen- que completarán una trayectoria de vuelo diferente. De este modo, por primera vez irán a la Luna una mujer, una persona negra y una persona no americana.