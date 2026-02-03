La NASA aplaza su misión lunar Artemis 2 al detectar una fuga de combustible

Escuchar
La NASA realiza ensayos en condiciones reales para su próximo viaje a la Luna, aunque no habrá alunizaje. (Foto: AFP)

La NASA realiza ensayos en condiciones reales para su próximo viaje a la Luna, aunque no habrá alunizaje. (Foto: AFP)

La NASA realiza ensayos en condiciones reales para su próximo viaje a la Luna, aunque no habrá alunizaje. (Foto: AFP)
La NASA realiza ensayos en condiciones reales para su próximo viaje a la Luna, aunque no habrá alunizaje. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La NASA anunció el martes que pospone hasta marzo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, tras detectar una fuga de combustible durante una prueba clave.

