La NASA aplaza su misión lunar Artemis 2 al detectar una fuga de combustible

La NASA anunció el martes que pospone hasta marzo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, tras detectar una fuga de combustible durante una prueba clave.

La agencia espacial estadounidense realizó en las primeras horas del martes un simulacro en “condiciones reales”. El ejercicio estaba previsto como la última gran prueba antes del lanzamiento el 8 de este mes.

“Con la conclusión del ensayo general hoy, renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis 2”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado en X.

Durante el lanzamiento simulado, “los equipos tuvieron que gestionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central (del cohete) durante el llenado de los tanques, lo que requirió interrupciones para calentar el equipo y ajustar el caudal de propelente”, explicó Isaacman.

Todos los tanques estaban llenos y la cuenta regresiva llegó a alrededor de 5 minutos antes de que la fuga empeorara y se detuvieran las operaciones, explicó.

“Como siempre, la seguridad es nuestra prioridad absoluta (...) solo procederemos al lanzamiento cuando consideremos que estamos listos para emprender esta misión histórica”, añadió.

Aproximadamente a las 16H25 GMT del lunes en Florida, el jefe de la misión había dado luz verde para empezar la carga de combustible en el enorme cohete SLS en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral.

Además de demostrar la capacidad de cargar más de 700.000 galones de propelentes criogénicos en el cohete de 98 metros de largo, los equipos simularon una cuenta regresiva de lanzamiento y practicaron la retirada segura del propelente.

En la misión, que no aterrizará en la Luna sino que volará alrededor del satélite terrestre, participarán tres estadounidenses y un canadiense. Está prevista para durar unos diez días.

Antes de esta prueba, se contemplaban catorce ventanas de lanzamiento entre el 8 de febrero y el 30 de abril.