La NASA completa con éxito un ensayo de lanzamiento de su misión lunar Artemis 2

Estados Unidos se prepara para la misión Artemis 2 y el regreso a la Luna. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La NASA informó el jueves que realizó con éxito el ensayo general del lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

