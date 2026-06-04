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La sonda permitió a científicos estudiar la atmósfera de Marte. (Foto: nasa.gov)
La sonda permitió a científicos estudiar la atmósfera de Marte. (Foto: nasa.gov)
Por Agencia Europa Press

La NASA anunció el miércoles que dará por terminada la misión con la que estudiaba la atmósfera y evolución de Marte, luego de perder contacto con una sonda espacial hace seis meses.